Person während Eislaufen in Montiggler See eingebrochen

Foto: © Taucher der Freiwilligen Feuerwehren

Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte die Person im Wasser gesichert und ans Ufer gerettet werden. Stark unterkühlt wurde sie dem Rettungsdienst übergeben und von diesem in das Bozner Krankenhaus gebracht.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Montiggl, St. Michael/Eppan,Girlan, die Taucher der Freiwilligen Feuerwehren, Die Berufsfeuerwehr Bozen, der Rettungshubschrauber Pelikan und das Weiße Kreuz.Die Feuerwehren rufen zu großer Achtsamkeit beim Betreten von Eisflächen auf. Vor allem die Seen in den Tallagen wie die beiden Montiggler Seen haben noch keine stabile Eisfläche. Deshalb sollen nur Eisflächen betreten werden, die als absolut sicher gelten. In der Regel gelten Eisflächen erst ab einer Dicke von 10 Zentimetern als sicher und tragfähig.Aus diesem Grund rufen die Einsatzkräfte zur Vorsicht auf und raten speziell die Seen in den Tallagen noch zu meiden. Gebirgsseen hingegen sind mit dickeren Eisschichten ausgestattet und deshalb sicherer.