Person will Bruder aus Krankenhaus „befreien“ – Carabinieri schreiten ein

Mit rund 20 Beamten waren die Carabinieri am Freitagabend zu Kontrollen in der Landeshauptstadt unterwegs: Dabei wurden 10 Bars, die als Treffpunkt für Kriminelle und Vorbestrafte bekannt sind, und 40 Fahrzeuge kontrolliert. 4 Personen wurden wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss an die Justizbehörden gemeldet.Auch gegen Drogenhandel auf den Straßen von Bozen gingen die Ermittler gezielt vor: 3 Personen, die sich illegal im Staatsgebiet aufhielten, wurden wegen Besitzes von Drogen zum Zwecke des Handels angeklagt, da sie beim Verkauf illegaler Substanzen erwischt wurden.Außerdem mussten die Carabinieri zum Schutz des medizinischen Personals im Bozner Krankenhauses eingegriffen: Eine Person, die sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, bestand darauf bestand, das Krankenhaus zu betreten, um ihren Bruder zu „befreien“. Dieser sei angeblich ins Spital eingeliefert worden. Als die Polizei eingriff, wollte sich der Person einer Kontrolle entziehen und wurde deshalb wegen Widerstandes gegen die Polizei angezeigt.