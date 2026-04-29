Die Entscheidungen von Bischof Muser in der Übersicht:<BR \/><BR \/><BR \/>- <b>P. Jolly Joseph Chakkalakkal MSFS<\/b>, Leiter der Seelsorgeeinheit Laas, Pfarradministrator von Laas sowie Pfarrseelsorger von Tanas, Eyrs und Tschengls, wird von seinem Auftrag entpflichtet und zum Dekan von Schlanders, zum Leiter der Seelsorgeeinheit Schlanders-Laas sowie zum Pfarradministrator von Schlanders und Kortsch ernannt. (13.06.2026)<BR \/><BR \/>- <b>Christian Pallhuber<\/b>, Pfarrer von Girlan und St. Michael\/Eppan sowie Pfarradministrator in Frangart, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Dekan von Taufers, Leiter der Seelsorgeeinheit Taufers im Pustertal, zum Pfarrer von Taufers, Ahornach, Rein, Gais, Uttenheim, Mühlbach bei Gais, Mühlwald und Lappach ernannt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307052_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>- <b>Franz Josef Campidell<\/b>, Dekan und Pfarrer von Taufers, Leiter der Seelsorgeeinheit Taufers im Pustertal, Pfarrseelsorger von Ahornach, Rein, Gais, Uttenheim, Mühlbach bei Gais, Mühlwald und Lappach, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Pfarrer von Schenna, Verdins, Hafling und Tall ernannt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307055_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>- <b>P. Nazareth Pascal D’Silva MSFS<\/b>, Seelsorger in Schlanders und Kortsch sowie in der Seelsorgeeinheit Laas, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Pfarradministrator von Laas, Tanas, Eyrs und Tschengls ernannt. (21.06.2026)<BR \/><BR \/>- <b>Josef Knapp<\/b>, Dekan von Bruneck, Leiter der Seelsorgeeinheit Bruneck-St. Lorenzen, Pfarrer von Bruneck, Pfarrseelsorger (zukünftig „Pfarrer“) von Reischach und Stegen, wird zusätzlich zum Pfarrer von St. Georgen, Dietenheim und Aufhofen ernannt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307058_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>- <b>P. Shenoy Maniyachery Varghese SVD<\/b>, Kooperator in Haslach sowie in den Pfarreien der Seelsorgeeinheit Eisack- und Eggental, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Leiter der Seelsorgeeinheit Eisack- und Eggental, Pfarradministrator von Haslach, Kardaun, Atzwang, Karneid, Blumau und Steinegg ernannt. (01.05.2026)<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307061_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>- <b>Georg Martin<\/b>, Dekan von Klausen-Kastelruth, Leiter der Seelsorgeeinheit Klausen Sabiona, Pfarrer von Klausen, Pfarrseelsorger von Gufidaun, Waidbruck, Kollmann, Latzfons und Feldthurns, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Pfarrer von St. Michael\/Eppan, Girlan und Frangart ernannt.<BR \/><BR \/>- <b>Christoph Wiesler<\/b>, Dekan von Naturns, Leiter der Seelsorgeeinheit Naturns, Pfarrer von Naturns, Pfarrseelsorger (zukünftig „Pfarrer“) von Tabland, Tschars und Marein\/Kastelbell, wird zusätzlich zum Pfarrer von Unser Frau in Schnals, Karthaus und Katharinaberg ernannt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307064_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>- <b>Luca Cemin<\/b>, Kanonikus an der Kathedrale in Brixen und Spiritual am Priesterseminar in Brixen, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Wipptal ernannt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307067_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>- <b>Franz Messner<\/b>, Pfarrer von Unser Frau in Schnals, Karthaus und Katharinaberg, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Seelsorger in den Pfarreien Unser Frau in Schnals, Karthaus und Katharinaberg ernannt.<BR \/><BR \/>- <b>Albert Pixner<\/b>, Pfarrer von Schenna, Pfarrseelsorger von Verdins, Hafling und Tall, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Schenna-Tirol ernannt.<BR \/><BR \/>- <b>P. Mansuetus Tus SVD<\/b>, Leiter der Seelsorgeeinheit Eisack- und Eggental, Pfarradministrator von Haslach, Kardaun, Atzwang, Pfarrseelsorger von Karneid, Blumau, Steinegg, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Eisack- und Eggental ernannt. (01.05.2026) Er wurde zum Provinzial der Steyler Missionare gewählt und ernannt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307070_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>- <b>P. Mathew Kozhuppakalam MSFS<\/b>, Dekan von Schlanders und Pfarradministrator von Schlanders und Kortsch, wird seinen Aufträgen entpflichtet (13.06.2026) und zum Spiritual am Priesterseminar in Brixen ernannt (01.10.2026).<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307073_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>- <b>Kizito Yves Menanga<\/b>, Pfarradministrator von St. Lorenzen, Montal und Onach, wurde in die Diözese Bozen-Brixen inkardiniert. (16.03.2026)<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307076_image" \/><\/div>\r\n