Zu den wichtigsten Veränderungen zählen die Ernennungen von P. Jolly Joseph Chakkalakkal zum Dekan von Schlanders sowie von Martin Kammerer, Christian Pallhuber und Klaus Sottsas zu Dekanen in Klausen-Kastelruth, Taufers und im Gadertal. <h3>\r\n<b>1. Ernennung zum Dekan, Leiter einer Seelsorgeeinheit, Pfarrer, Pfarradministrator<\/b><\/h3>P. Jolly Joseph Chakkalakkal MSFS wurde zum Dekan von Schlanders, zum Leiter der Seelsorgeeinheit Schlanders-Laas sowie zum Pfarradministrator von Schlanders und Kortsch ernannt. (13.06.2026)<BR \/><BR \/>Martin Kammerer wird zum Dekan von Klausen-Kastelruth, zum Leiter der Seelsorgeeinheit Klausen Sabiona, zum Pfarrer von Klausen, Gufidaun, Waidbruck, Kollmann, Latzfons, Feldthurns, Villanders und Barbian ernannt.<BR \/><BR \/>Christian Pallhuber wird zum Dekan von Taufers, zum Leiter der Seelsorgeeinheit Taufers im Pustertal, zum Pfarrer von Taufers, Ahornach, Rein, Gais, Uttenheim, Mühlbach bei Gais, Mühlwald und Lappach ernannt.<BR \/><BR \/>Klaus Sottsas wird zusätzlich zum Dekan im Gadertal, zum Leiter der Seelsorgeeinheit “Unité pastorala Val Badia“, zum Pfarrer von Abtei, Stern, Wengen, Corvara, Colfuschg und St. Kassian ernannt.<BR \/><BR \/>Franz Josef Campidell wird zum Pfarrer von Schenna, Verdins, Hafling und Tall ernannt.<BR \/><BR \/>P. Nazareth Pascal D’Silva MSFS wurde zum Pfarradministrator von Laas, Tanas, Eyrs und Tschengls ernannt. (21.06.2026)<BR \/><BR \/>Josef Knapp wird zusätzlich zum Pfarrer von St. Georgen, Dietenheim und Aufhofen ernannt.<BR \/><BR \/>Abt Philipp Kuschmann OSB wird zum Pfarradministrator von Burgeis ernannt.<BR \/><BR \/>P. Shenoy Maniyachery Varghese SVD wurde zum Leiter der Seelsorgeeinheit Eisack- und Eggental sowie zum Pfarradministrator von Haslach, Kardaun, Atzwang, Karneid, Blumau und Steinegg ernannt. (01.05.2026)<BR \/><BR \/>Georg Martin wird zum Pfarrer von St. Michael\/Eppan, Girlan und Frangart ernannt.<BR \/><BR \/>Christoph Wiesler wird zusätzlich zum Pfarrer von Unser Frau in Schnals, Karthaus und Katharinaberg ernannt.<h3>\r\n2. Ernennungen zum Seelsorger<\/h3>Luca Cemin wird zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Wipptal sowie zum Ehrenkanonikus an der Kathedrale in Brixen ernannt.<BR \/><BR \/>P. Benedikt Hochkofler OT wird zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Ritten ernannt.<BR \/><BR \/>P. Gijo John MSFS wird zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Klausen Sabiona ernannt.<BR \/><BR \/>Peter Lanthaler wird zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Bruneck-St. Lorenzen ernannt.<BR \/><BR \/>Franz Messner wird zum Seelsorger in den Pfarreien Unser Frau in Schnals, Karthaus und Katharinaberg ernannt.<BR \/><BR \/>Konrad Morandell wird zum Seelsorger von Villanders und Barbian ernannt.<BR \/><BR \/>Albert Pixner wird zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Schenna-Tirol ernannt.<BR \/><BR \/>P. Urs Maria Stadelmann OSB wird zum Seelsorger von Burgeis und Schlinig ernannt.<BR \/><BR \/>P. Mansuetus Tus SVD wurde zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Eisack- und Eggental ernannt. (01.05.2026).<BR \/><BR \/>Marco Veghini wird zum Seelsorger in den Pfarreien Unsere Liebe Frau vom hl. Rosenkranz sowie zum hl. Paul in Bozen ernannt.<BR \/><BR \/>Jakob Wendelin Willeit wird zum Seelsorger in der Seelsorgeeinheit “Unité pastorala Val Badia“ ernannt.<h3>\r\n3. Weitere Ernennungen und Beauftragungen<\/h3>Johanna Brunner wurde zusätzlich zur Koordinatorin des Projektes „Mut zum Hinsehen“ ernannt. (01.12.2025-30.11.2026)<BR \/><BR \/>Karl Brunner wird zum Delegierten für die Ausbildung der Ständigen Diakone ernannt.<BR \/><BR \/>Sebastian Egger wurde zum Krankenhausseelsorger am Krankenhaus von Bozen ernannt. (01.07.2026) Er bleibt weiterhin Kooperator in Schlanders.<BR \/><BR \/>P. Mathew Kozhuppakalam MSFS wird zum Spiritual am Priesterseminar in Brixen ernannt. (01.10.2026)<BR \/><BR \/>P. Martin M. Lintner OSM wird zusätzlich zum geistlichen Assistenten des KVW ernannt. (01.10.2026)<BR \/><BR \/>Sr. Gudrun Leitgeb wurde für weitere drei Jahre zur Spiritualin am Bischöflichen Institut Vinzentinum ernannt. (01.08.2026)<BR \/><BR \/>Beatrix Mairhofer wird als Direktorin der Diözesancaritas und als Präsidentin der Stiftungen Caritas und ODAR bestätigt.<BR \/><BR \/>Fabian Tirler wird zusätzlich zum Kanonikus und Domkapitular an der Kathedrale in Brixen ernannt. (04.10.2026)<BR \/><BR \/>Gottfried Ugolini wurde zusätzlich zum Seelsorger für Betroffene von Missbrauch ernannt. (01.01.2026)<BR \/><BR \/>Maria Theresia Unterkircher Peintner wird zur Referentin für Spiritualität am Bischöflichen Ordinariat (Seelsorgeamt) ernannt.<BR \/><BR \/>Herr Rüdiger Weinstrauch CanReg wurde zusätzlich zum Leiter der Seelsorgeeinheit Olang-Rasen-Antholz-Percha ernannt. (01.06.2026)<h3>\r\n4. Entpflichtungen<\/h3>P. Maurianus Falentino Willem Dacunha SVD wird von seinem Auftrag als Kooperator in Haslach und in der Seelsorgeeinheit Eisack- und Eggental entpflichtet.<BR \/><BR \/>P. Hermann Kaiser SVD wird von seinem Auftrag als Seelsorger in Haslach entpflichtet.<BR \/><BR \/>Herr Cassian Lohmar CanReg wurde von seinem Auftrag als Leiter der Seelsorgeeinheit Olang-Rasen-Antholz-Percha entpflichtet. (01.06.2026)<BR \/><BR \/>P. Peter Perkmann OSB wird von seinem Auftrag als Pfarrer von Burgeis entpflichtet.<BR \/><BR \/>P. Vincent Baltazary Safi ALCP\/OSS wurde von seinem Auftrag als Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Wipptal entpflichtet. (30.06.2026)<BR \/><BR \/>P. Franz Senfter SVD wird von seinem Auftrag als Seelsorger in der Unité pastorala Val Badia entpflichtet.<BR \/><BR \/>Sr. Johanna Siller SDS wird von ihrem Auftrag als Referentin für Spiritualität am Bischöflichen Ordinariat (Seelsorgeamt) entpflichtet.<h3>\r\n5. Inkardination<\/h3>Kizito Yves Menanga wurde in die Diözese Bozen-Brixen inkardiniert. (16.03.2026)<h3>6. Dispens<\/h3>Paolo Zambaldi wurde durch Papst Leo XIV von allen priesterlichen Pflichten, einschließlich des Zölibats, dispensiert. (19.02.2026)