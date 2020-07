Peru: Militärhubschrauber mit Hilfsgütern an Bord verschwunden

Der Hubschrauber des sowjetischen Typs Mi-17 war kurz vor 13.00 Uhr in Urakuza gestartet und sollte die Hilfsgüter in die 20 Flugminuten entfernt gelegene Gemeinde Chija bringen, wie die FAP mitteilte. Er sei jedoch nie angekommen.An Bord seien 4 Mitarbeiter der peruanischen Luftwaffe gewesen, zitierte die Zeitung „El Comercio“ am Dienstag einen Sprecher der Fuerza Aerea del Peru (FAP). Ihr Schicksal sei noch völlig unklar, sagte er.Ein weiterer Militärhubschrauber machte sich demnach auf die Suche nach dem vermissten Helikopter, konnte diesen aber zunächst nicht entdecken. Später habe die Suche wegen schlechter Wetterbedingungen abgebrochen werden müssen.

apa