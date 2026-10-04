Der Alarm ging gegen 6 Uhr ein. Aus bisher ungeklärter Ursache war auf dem Campingplatz „Bella Italia“ in Peschiera ein Feuer ausgebrochen. Rund 20 Mobilheime und mehrere Fahrzeuge standen in Flammen. Zudem war eine Explosion zu hören. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368060_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mindestens 24 Personen, darunter zahlreiche Touristen, zogen sich Verletzungen unterschiedlichen Grades zu. Sie wurden in Krankenhaus von Peschiera del Garda gebracht. <BR \/><BR \/>Obwohl der Einsatz unter anderem durch die Anwesenheit von Gasflaschen auf dem Gelände erschwert worden war, konnte der Großbrand im Laufe des Vormittags unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an, die Ermittlungen laufen.