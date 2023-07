Peterlin: „Auch heute teils heftige Gewitter“ – Keine Hitzewelle mehr im Juli

Auch heute kann es zu teils heftigen Gewittern kommen

Dieter Peterlin - Foto: © Dlife/ANDREAS KEMENATER

Keine Hitzewelle mehr im Juli

Abgedeckte Dächer, umgerissene Wälder, mehr als 4500 registrierte Blitze und über 300 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr: Die Gewitter am gestrigen Dienstag und vor allem die heftigen Sturmböen haben großen Schaden angerichtet.Jeder fragt sich nun, ob man am heutigen Mittwoch mit solch starken Gewittern rechnen muss. „Ja, auch heute wird es wieder Gewitter geben“, sagt Dieter Peterlin zu STOL. Die ersten gibt es schon am Vormittag im Norden des Landes.Am Nachmittag und vor allem dann am Abend kommt es wieder verbreitet zu Gewittern, „zum teil können diese auch heftig ausfallen“, so Peterlin. Es seien aber nicht mehr so strukturierte Gewitter wie am gestrigen Dienstag, „sondern normale Wärmegewitter“, so der Meteorologe.Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter wechselhaft – es gibt sonnige Abschnitte, aber immer wieder Regen und Gewitter.Hitzewelle ist hingegen im Juli keine mehr in Sicht. „Es kühlt ab“, so Peterlin. „Ende der Woche werden die Temperaturen die 30-Grad-Marke nicht mehr übersteigen.“