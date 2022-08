Peterlin: „Bei uns ist die Unwettergefahr heute gering“

Landesmeteorologe Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

Heftige Gewitter sorgten am Donnerstag in vielen Teilen Italiens und Österreichs für Chaos. Hier lesen Sie mehr dazu. Südtirol blieb davon größtenteils verschont. Warum das so ist, lesen Sie hier. Italien muss sich aber auch am heutigen Freitag auf weitere Unwetter einstellen: „ Leider ist es noch nicht vorbei“, sagt Luigi D'Angelo vom italienischen Zivilschutz. Und Südtirol? „Das Tief verlagert sich in den kommenden Stunden auf die Alpennordseite“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin zu STOL. „Nach den Unwettern im Mittelmeerraum und der Alpensüdseite verlagert sich der Schwerpunkt nun an die Alpennordseite.“Es werde zwar auch in Norditalien einige heftige Gewitter geben, aber nicht mehr mit dieser Intensität wie am Donnerstag, so Peterlin. „Vor allem in Nordtirol und in Vorarlberg wird es von Freitag auf Samstag zu heftigen Gewitter und Windböen kommen“, so der Landesmeteorologe.In Südtirol hingegen sei die Unwettergefahr am Freitag gering: „Das Tief bewegt sich um Südtirol herum. Zuerst war es südlich von Südtirol und jetzt nördlich davon.“ Es könne zwar einige Gewitter an der Alpennordseite, also im Norden Südtirols geben, die Unwettergefahr sei insgesamt aber gering.Und wie geht es weiter? Am morgigen Samstag bleibe es noch unbeständig, am Sonntag gibt es eine Wetterbesserung und in der kommenden Woche steigen die Temperaturen wieder auf 30 Grad. „Der Sommer ist noch nicht vorbei“, sagt Peterlin.