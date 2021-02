Peterlin: „Der Winter gibt sich noch nicht geschlagen“

Wie der Wetterexperte berichtet, bildet sich am morgigen Mittwoch ein Genuatief mit Regen und Schneefall, die Schneefallgrenze liegt tiefer als am vergangenen Wochenende und zwar auf 500 bis 1000 Metern.Auf den Bergen kommt laut Peterlin südtirolweit 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee hinzu.Danach dreht der Wind von Süd auf Nord und arktische Kaltluft sickert ein.Am Donnerstag kühlt es bereits im Norden Südtirols ab, im Süden gibt es föhnbedingt noch einmal recht angenehme Temperaturen.„Am Freitag und vor allem am Wochenende herrscht in vielen Landesteilen Dauerfrost, am kältesten wird es im Pustertal mit Frühwerten von bis zu minus 20 Grad Celsius. Der Winter gibt sich also noch nicht geschlagen.“

liz