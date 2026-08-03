Ein Hochdruckgebiet sorgt gemeinsam mit subtropischen Luftmassen am heutigen <b>Montag<\/b> für den nächsten heißen Sommertag. Der Vormittag verläuft sehr sonnig, letzte Restwolken lösen sich rasch auf. Am Nachmittag muss stellenweise mit Hitzegewittern gerechnet werden. Die Höchstwerte steigen nochmals leicht an und erreichen 28 Grad im oberen Pustertal bis 36 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Am morgigen <b>Dienstag<\/b> scheint zunächst verbreitet die Sonne. In der zweiten Tageshälfte entwickeln sich erneut einzelne Gewitter, überwiegend bleibt es jedoch trocken.<BR \/><BR \/>Auch der <b>Mittwoch<\/b> beginnt mit strahlendem Sonnenschein. Im weiteren Tagesverlauf sind wiederum nur vereinzelt Gewitter zu erwarten.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75814781_quote" \/><BR \/><BR \/>„Auch diese Woche werden wieder mehr als 35 Grad erreicht – ist das noch normal?“, fragt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „In den 1960er- und 1970er-Jahren gab es in Bozen höchstens einen Tag pro Jahr mit mehr als 35 Grad, heute sind es bereits durchschnittlich zehn Tage – Tendenz weiter steigend.“ Und weiter: „Ein Sommer wie früher ist heute kaum mehr vorstellbar und würde als extrem kühl empfunden.“<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>