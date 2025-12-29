<BR \/><BR \/>„Der Dezember zählt zwar mit dem Jänner im Allgemeinen zu den niederschlagsärmsten Monaten des Jahres, doch dieser Dezember war dann doch besonders trocken“, schreibt Peterlin in den sozialen Netzwerken. <h3>\r\nTemperaturen um zwei Grad Celsius über Durchschnitt <\/h3>\r\n„Auch in diesen letzten Tagen ist nun kein Niederschlag mehr in Sicht, landesweit fiel damit nur rund 10 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge.“ Einen so trockenen Dezember gebe es in Südtirol statistisch nur etwa alle zehn Jahre, erklärt der Wetterfrosch. „Gleichzeitig war es deutlich milder, die Temperaturen lagen um ganze zwei Grad über dem langjährigen Durchschnitt.“<BR \/><BR \/>„Die zwei Extremwerte des Monats wurden interessanterweise an zwei aufeinanderfolgenden Tagen an zwei ungewöhnlichen Orten gemessen: Die tiefste Temperatur gab es am Samstag in Eyrs mit minus 12,5 Grad Celsius“ – die Gegend sei schneebedeckt und daher besonders kalt, erklärt Peterlin. Landesweit am wärmsten war es dagegen am gestrigen Sonntag in Sarnthein auf 1.000 Metern Höhe mit 14,9 Grad Celsius dank Föhn.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter gibt es wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a>