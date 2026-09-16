„Dieser Sommer mit seinen vielen Hitzewellen war außergewöhnlich“, so Peterlin. „Auch jetzt im September liegen wir in Südtirol ein paar Grad über dem Durchschnitt.“ Die normale Temperatur zu dieser Jahreszeit würde bei maximal 25 Grad liegen, in den vergangenen Tagen wurde aber noch einmal an der 30-Grad-Marke gekratzt.<BR \/><BR \/>In den kommenden Tagen wird es zwar etwas kühler, gegen das Wochenende hin steigen die Temperaturen aber wieder auf bis zu 27 Grad.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76366091_quote" \/><BR \/><BR \/>Werden jetzt alle künftigen Sommer so heiß wie dieser, oder war 2026 ein Ausreißer wie 2023? „Beides“, sagt Peterlin. „Nicht jeder Sommer wird künftig so heiß sein wie der heurige, aber aufgrund des Klimawandels geht die Tendenz dahin, dass wir öfter solche heißen Sommer erleben werden“, so Peterlin.<h3>\r\nUnd so geht es weiter<\/h3>Am heutigen <b>Mittwochnachmittag<\/b> ist es recht sonnig mit einigen Quellwolken. Daraus sind stellenweise erste gewittrige Regenschauer möglich, am Abend und in der Nacht werden sie häufiger. Maximal werden 23 Grad in Sterzing und 27 Grad in Bozen erreicht.<BR \/><BR \/>In den frühen Morgenstunden ziehen am morgigen <b>Donnerstag<\/b> einige Regenschauer durch. Danach lockern die Wolken auf, sodass sich zeitweise die Sonne zeigt. Am Nachmittag und Abend kommt es höchstens vereinzelt zu weiteren Schauern. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 10 und 17 Grad, tagsüber steigen sie auf 17 bis 25 Grad.<BR \/><BR \/>Wechselnd bis stark bewölkt geht es am <b>Freitag<\/b> weiter. Vor allem in der zweiten Tageshälfte muss man wieder mit einigen Regenschauern rechnen.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am <b>Samstag<\/b> stabilisiert sich das Wetter. Nach Auflösung des morgendlichen Hochnebels scheint wieder häufig die Sonne.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Sonntag<\/b> überwiegt der Sonnenschein, begleitet von durchziehenden hohen Wolkenfeldern. Die Höchsttemperaturen klettern am Wochenende auf bis zu 27 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>