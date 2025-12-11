„Das überdurchschnittlich milde Wetter geht weiter, aufgrund des stabilen Hochdruckgebiets und der damit verbunden Inversionswetterlage spürt man die milde Luft vor allem auf den Bergen“, so Peterlin. <BR \/><BR \/>Am heutigen Donnerstag wechseln sich sonnige Abschnitte mit dichteren Wolkenfeldern ab, die aus Nordwesten durchziehen. Die Temperaturen ändern sich kaum, am Nachmittag liegen die Höchstwerte zwischen 3 und 9 Grad.<BR \/><BR \/>Am morgigen Freitag scheint Im ganzen Land die Sonne, es zeigen sich ein paar Schleierwolken. Örtliche Nebelfelder am Morgen lösen sich bald auf. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 10 Grad.<h3>\r\nViel Sonnenschein und tagsüber mild<\/h3>Der Samstag bringt sonniges und meist ungetrübtes Wetter. Am Sonntag geht es strahlend sonnig weiter, der Himmel ist wolkenlos. Auch der Montag verläuft sehr sonnig, es zeigen sich höchstens ein paar Schleierwolken. Am Dienstag nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf voraussichtlich zu.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>