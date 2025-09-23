Am Wochenende wurden in Südtirol Werte erreicht, wie man sie sonst nur im Hochsommer kennt – fast 30 Grad. <BR \/><BR \/>Mit dem kalendarischen Herbstbeginn am gestrigen Montag kühlte es dann deutlich ab, teilweise um bis zu zehn Grad, und es setzte Regen ein.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="345028" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>„Diese Woche haben wir fast schon April-Wetter“, sagt Peterlin zu STOL. Täglich wechseln sich Regenphasen mit kurzen Sonnenstunden ab. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71545308_quote" \/><BR \/><BR \/>„Momentan entsprechen die Temperaturen dem, was für diese Jahreszeit üblich ist – oder liegen sogar etwas darunter“, so der Meteorologe.<BR \/><BR \/>Ob die Südtiroler auf einen goldenen Herbst hoffen dürfen, lasse sich noch nicht seriös vorhersagen, erklärt Peterlin. <BR \/><BR \/>Sicher sei hingegen, dass der Sommer überdurchschnittlich warm war. „Und das trotz des kühlen und nassen Juli“, sagt er. „Doch der heiße Juni und auch der August sorgten dafür, dass der Sommer im Schnitt zu warm ausfiel.“<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>