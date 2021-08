Peterlin: „In 5 Tagen Regen für einen ganzen Monat“

Dieter Peterlin: Es waren verbreitet 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter, mit Spitzenwerten bis zu 80 Litern in Platt im Passeiertal und in Mühlwald. Die wenigsten Niederschläge hat es dabei einmal mehr im Vinschgau gegeben. (STOL hat über die Folgen der Unwetter berichtet) Peterlin: Als Einzelereignis kommen solche Regenmassen tatsächlich immer wieder vor. Doch diesmal sind sie stellenweise auf einen völlig gesättigten Boden gefallen, also sofort zur Gänze abgeflossen. Wir haben heuer in den ersten 5 Augusttagen bereits soviel Niederschlag wie sonst im ganzen Monat. Und das nach einem ebenfalls schon nassen Juli. In Sterzing beispielsweise war es heuer der nasseste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen vor 100 Jahren.Peterlin: Das liegt an der derzeit sehr stationären Wetterlage, wir haben eine Kaltfront im Nordwesten, die dort für tiefe Temperaturen und viel Niederschlag sorgt und ein Hochdruckgebiet im Südosten mit extremer Hitze und Trockenheit. Südtirol liegt an der Luftmassengrenze – und bekommt so eben Gewitter und Regen.Peterlin: Für sich allein genommen nicht. Allerdings in der Häufung ist es schon ein Anzeichen des Klimawandels, der unter anderem immer häufiger für solche stationären Wetterlagen sorgt. Wo es heiß ist, ist es dann eben lange heiß und trocken. Und wo es regnet, regnet es dann eben über lange Zeit. Das haben Klimamodelle im Übrigen schon vor Jahrzehnten so vorhergesagt. Und leider haben sie recht behalten. Solche Extremereignisse wird es künftig wohl immer häufiger geben.Peterlin: Es ist tatsächlich unterdurchschnittlich kalt. Teilweise lagen die Temperaturen 10 Grad Celsius unter den langjährigen Mittelwerten. Aber der Sommer kommt noch einmal zurück. Am Wochenende bleibt es noch unbeständig, aber kommende Woche sollte das Thermometer wieder auf Werte um die 30 Grad klettern.

ih