„Morgen Abend kommt die Kaltfront, am Donnerstag entsteht ein Balkantief, das ausgehend von der Adria feuchte Luft um den Alpenbogen herum an die Alpennordseite führt“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Hotspot der Niederschläge ist das hinterste Ahrntal, auf den Bergen ist hier ein halber Meter Neuschnee möglich.“<h3>\r\nNiederschlag ab morgen Abend<\/h3>Der Vormittag verläuft am morgigen Mittwoch überwiegend sonnig. Im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu und am Abend muss man recht verbreitet mit Regenschauern rechnen. <BR \/><BR \/>Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht teils unter 1000 Meter, dazu frischt böiger Nordwind auf. Am Nachmittag reichen die Höchstwerte von 12 Grad im oberen Pustertal bis 18 Grad im Raum Bozen.<BR \/><BR \/>Am Donnerstag halten sich viele Wolken, dazu weht kräftiger und kalter Nordwind. Anfangs schneit es in der Nord- und Osthälfte des Landes, im Tagesverlauf ziehen sich die Schneeschauer auf den Alpenhauptkamm zurück. Die Schneefallgrenze liegt bei 700 bis 1000 Meter.<BR \/><BR \/>Auch am Freitag bleibt uns der starke Nordwind erhalten. Dazu gibt es an der Grenze zu Nordtirol zunächst noch ein paar Schneeschauer, weiter südlich kommt zeitweise die Sonne zum Vorschein.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>