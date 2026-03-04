„Nach den zwei bewölkteren Tagen wird der Hochdruckeinfluss wieder stärker und bringt uns für den Rest der Woche viel Sonnenschein und steigende Temperaturen“, sagt der Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Die Nächte werden zwar wieder kühler, weil weniger Wolken am Himmel sind, die Nachmittage dafür wärmer – mit bis zu 19 Grad.“<h3>\r\nTag für Tag<\/h3>In einigen Tälern beginnt der heutige <b>Mittwoch<\/b> mit Nebel oder Hochnebel, der sich aber bald auflöst. Danach ist es sehr sonnig und meist wolkenlos. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 3 und plus 3 Grad, tagsüber steigen sie auf 13 bis 18 Grad.<BR \/><BR \/>„Damit beginnt eine Serie vieler sonniger und am Nachmittag warmer Tage. Ein Ende des Hochdruckwetters ist derzeit nicht in Sicht“, so Peterlin.<BR \/><BR \/>Auch der morgige <b>Donnerstag<\/b> verläuft sehr sonnig, der Himmel bleibt über weite Strecken wolkenlos. Ähnlich präsentiert sich der <b>Freitag<\/b>, zeitweise ziehen lediglich dünne Schleierwolken durch.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am <b>Samstag<\/b> ändert sich an der Hochdrucklage wenig: Die Sonne scheint verbreitet. Auch der <b>Sonntag<\/b> bringt strahlenden Sonnenschein und kaum Wolken. Die Höchsttemperaturen steigen auf bis zu 19 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>