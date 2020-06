Peterlin: „Morgen kommt der Sommer“

Thema Nordwind: Heute weht er noch überall recht kräftig. Morgen lässt er schon etwas nach, vor allem im Süden Südtirols, wird aber insgesamt um 2°-4° wärmer. Am Mittwoch ist er dann nur mehr direkt am Hauptkamm (Reschen, Brenner) zu spüren, sonst am Nachmittag klassicher Südwind — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 22, 2020

So wurden am heutigen Montag im Süden des Landes – genauer in Auer – bereits sommerliche 31 Grad Celsius gemessen, in Sterzing hingegen nur 21 Grad.Das soll sich mit Dienstag ändern:Eine richtige Hitzewelle wie im vergangenen Jahr Ende Juni sei jedoch nicht in Sicht, so Peterlin.

