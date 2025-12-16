Derzeit sind in Südtirol die Temperaturen überdurchschnittlich warm für die Jahreszeit. Und auch mit Blick auf die kommenden Tage seien keine großen Änderungen zu erwarten, sagt Peterlin. „Man kann es natürlich noch nicht genau sagen, weil noch ein paar Tag hin sind, aber mit weißen Weihnachten schaut es schlecht aus“, so der Meteorologe zu STOL. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72740881_quote" \/><BR \/><BR \/>Mit Ausnahme der höhergelegenen Gebiete und Täler könnte der Traum von weißen Weihnachten heuer also ein Traum bleiben. „Heute und morgen gibt es zwar leichten Niederschlag, aber nicht nennenswert“, so Peterlin. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250913_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der morgige <b>Mittwoch<\/b> verläuft stark bewölkt und stellenweise fallen ein paar Regentropfen bei einer Schneefallgrenze von 1300 bis 1600 Metern, meist bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte reichen von 3 bis 7 Grad. <h3>\r\nZunehmend sonnig<\/h3>Der <b>Donnerstag<\/b> beginnt verbreitet mit Hochnebelfeldern, im Tagesverlauf lockert es auf. Am meisten Sonne geht sich im Vinschgau aus, am zähesten ist der Hochnebel in den zentralen Landesteilen. Am <b>Freitag<\/b> wird es nach Auflösung von Hochnebeln verbreitet sonnig. <h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am <b>Samstag<\/b> scheint die <b>Sonne<\/b> im ganzen Land bei geringer Bewölkung. Der Sonntag bringt weiterhin viel Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um die 8 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/skisaison-geraet-nicht-so-schnell-ins-rutschen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Warum die Skisaison in Südtirol trotz der milden Temperaturen nicht ins Rutschen gerät, das lesen Sie hier. <\/a><\/b><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>