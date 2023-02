Peterlin: „Wir könnten im Sommer ein Problem bekommen“

„Am Wochenende gibt es in Südtirol nur am Alpenhauptkamm leichte Niederschläge“

„Am Sonntag kalt und starker Wind“

Im Sommer könnte es in Südtirol zu Wasserknappheit und Trockenheit kommen

Es ist viel zu mild und zu trocken in Südtirol für diese Jahreszeit. Der Gardasee ist bereits jetzt im Februar nur mehr wenige Zentimeter von seinem historischen Wassertiefststand entfernet (Mehr dazu lesen Sie hier). Auch der Wasserstand des Po ist sehr niedrig, so wie auch jener der Etsch.Experten schlagen Alarm: Trinkwasser aus Wasserleitungen könnte für Millionen Bürger in Italien in den kommenden Monaten keine Selbstverständlichkeit sein, sagen sie (Hier lesen Sie mehr dazu). Auch in Südtirol ist die Lage nicht rosig: „Es müsste schon einige Tage lang ergiebig regnen, um die Trockenheit zumindest ein wenig abzumildern“, sagt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, zu STOL. Aber derzeit ist kein Niederschlag in Sicht bzw. kaum: „Das Mittelmeertief ist zu weit weg für Südtirol und streift uns nur.“Am Samstagmorgen kann es am Alpenhauptkamm im Norden zwar leicht schneien, im restlichen Land bleibt es aber trocken. Auch am Sonntag sind – abgesehen vom Alpenhauptkamm – keine Niederschläge in Sicht. Es wird aber deutlich kälter und es weht starker Wind.Und kommende Woche? „Auch da sind keine Niederschläge in Sicht“, sagt Peterlin. Ganz im Gegenteil: Da kommt schon das nächste Hoch auf Südtirol zu.Sollte sich die Wetterlage auch im Frühjahr nicht ändern und es keine ergiebigen Niederschläge in Südtirol geben, „dann könnten wir im Sommer ein Problem bekommen“, so der Meteorologe. Will heißen: Trockenheit und Wasserknappheit.„Wir starten nämlich mit einer Hypothek in dieses Jahr.“ Bereits im vergangenen Jahr habe es nur wenige Niederschläge gegeben. Dieses Jahr ist diese Phase noch ausgeprägter: „Wir erleben derzeit bereits eine lange Zeit ohne Niederschläge.“