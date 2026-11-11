Der ehemalige SVP-Senator und die weiteren Unterzeichner fechten mehrere Aspekte der staatlichen Wahlrechtsreform an. Im Mittelpunkt steht dabei auch die Neuziehung des Senatswahlkreises Bozen – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/neues-wahlgesetz-vor-gericht-buerger-aus-suedtirol-fechten-wahlrecht-an" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77134080_quote" \/><BR \/><BR \/>Die von der Fratelli d'Italia vorangetriebene Reform soll die Wahl eines italienischsprachigen Kandidaten begünstigen. Dafür wurden große Teile der mehrheitlich deutschsprachigen Gemeinden im Überetsch und Unterland dem Senatswahlkreis Meran zugeschlagen. <BR \/><BR \/>Peterlini begrüßte zudem, „dass auch mehrere andere Gerichtsstandorte bereits Verhandlungstermine angesetzt haben. Damit werde das Verfassungsgericht ausreichend Gelegenheit haben, über die Rekurse rechtzeitig zu entscheiden, selbst wenn es zu vorgezogenen Neuwahlen kommen sollte, so der Ex-Senator.