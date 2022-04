Petersberg: 67-Jähriger im steilen Gelände geborgen

In der Nacht ist ein 67-jähriger Mann aus unbekannten Gründen in extrem steiles und gefährliches Gelände oberhalb des Petersberger Baches gelangt. Er war von Petersberg in der Gemeinde Deutschnofen gestartet. Die Bergrettung konnte ihn erfolgreich bergen.