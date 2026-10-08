Dicke Luft zwischen den Gewerkschaften: 10.974 Unterschriften hat die autonome Gewerkschaft AGO gesammelt, um ein 14. Monatsgehalt für 44.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst durchzudrücken. Schlappe 90 Millionen Euro würde dies laut AGO kosten, andere Gewerkschaften kommen auf das Dreifache. „Wir verkaufen den Leuten keine Illusionen, sondern machen anders als AGO lieber am Verhandlungstisch unseren Mund auf“, sagt Barbara Perri vom ASGB.<BR \/><BR \/>Morgen um 8 Uhr übergeben die Vertreter von AGO und der Trentiner FeALT Südtiroler Landespolitik, anschließend der Trentiner. Kernforderung ist die Einführung eines 14. Monatsgehalts für den öffentlichen Dienst. „Angesichts des Kaufkraftverlustes ist dies eine Frage der Gerechtigkeit und der Würde“, sagt Stefano Boragine (AGO). 90 bis 100 Millionen Euro würde dies, berechnet bei einem Bruttolohn von 2.500 Euro, kosten. Leider sei man von anderen Gewerkschaften im Stich gelassen worden.<BR \/><BR \/> Ganz anders klingt das von ASGB und CGIL. „AGO macht am Verhandlungstisch den Mund kaum auf und tut dann mit Alleingängen im Internet so, als hätten sie das Gelbe vom Ei erfunden“, so Ulli Bauhofer (CGIL). Gefragt, ob man mitmachen wolle, sei man erst, als alles bereits nahezu online war.<h3>\r\n„Machen am Verhandlungstisch den Mund auf“<\/h3>„Der ASGB macht nicht mit, wenn den Leuten Illusionen verkauft werden, dafür machen wir anders als sie am Verhandlungstisch den Mund auf“, sagt Barbara Perri. Selbst überschlagsmäßig würde sich ein 14. Monatsgehalt (6. Funktionsebene, Matura) mit 260 Mio. Euro zu Buche schlagen. „Das ist doch deutlich mehr, als der Kollege von AGO errechnet hat“, so Perri. Da der öffentliche Dienst der einzige in Italien mit 14. Gehältern wäre, sei nicht nur mehr als fraglich, ob das Land das Geld locker mache, sondern auch, ob der Rechnungshof durchwinke.<BR \/><BR \/> Landesrätin Magdalena Amhof winkt ab. Ein 14. Monatsgehalt für alle öffentlich Bediensteten käme einem Lohnplus von acht Prozent gleich. „Das sind erhebliche Mehrkosten“, gibt Amhof zu bedenken. Zudem wäre es staatsweit ein Novum. „Da es eine allgemeine Maßnahme für alle wäre, die nicht an Mehrleistung geknüpft ist, wäre das vor dem Rechnungshof sehr schwer zu begründen“, so Amhof. <BR \/><BR \/>Strategie des Landes sei es hingegen, auf leistungsbezogene Elemente oder auf Maßnahmen zu setzen, bei denen man Prioritäten setzen könne: „Entweder, indem wir sozial staffeln, oder Mangelberufe oder besonders belastende, komplexe Tätigkeiten attraktiver machen.“ Zudem arbeite man an einem neuen Lohnmodell aus, wo es darum geht, spezifische Herausforderungen in der Landesverwaltung besser berücksichtigen zu können. „Wenn es rein darum geht, die Kaufkraft zu stärken: Dazu führen wir jetzt den begleitenden Inflationsausgleich ein“, sagt Amhof.