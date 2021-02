Petition zur Rettung des Brixner Auwaldes

Das Waldstück in der Brixner Industriezone sei der letzte in sich geschlossene Auwald des gesamten Eisacktales, teilen die Umweltschützer in einem offenen Brief mit. In der Millander- und Schrambacher Au gebe es leider nur mehr Baumreihen bzw. keine geschlossene Waldfläche. Es sei deshalb umso wichtiger, den Auwald in Brixen vor der Rodung zu schützen.Insgesamt habe man 64 Vogelarten beobachtet und von 29 Arten könnten sogar eine Brut im Wald nachgewiesen werden. Darunter befänden sich auch 7 Rote-Liste-Arten unter anderem auch der Kleinspecht. Dieser sei in Südtirol sehr stark gefährdet, Brutvorkommen gebe es nur noch bei Bruneck und Brixen.An der Stelle des Auwaldes sollen im Zuge eines Erweiterungsprojekts der Firma Progress Holding AG ein Industriegebäude sowie überdachte Parkplätze entstehen. In die Online-Petition, ins Leben gerufen von Luigi Mariottti vom WWF Bozen, kann sich jeder eintragen, der das verhindern möchte.Die Petition ist hier aufrufbar.

