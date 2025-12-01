7300 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Prad am Stilfser Joch und Kalkutta, zwischen dem 3800-Seelen-Ort mit Blick auf den Pederfick und den Slums der indischen Metropole im Schatten dampfender Müllberge. Der Kontrast könnte kaum größer sein. Und doch ist es Petra Theiner gelungen, einen Faden der Solidarität zwischen hier und dort zu spannen.<BR \/><BR \/>Es heißt, wer einmal nach Kalkutta kommt, der kommt entweder immer wieder oder – nie mehr. „Und genau Letzteres habe ich 2003 auch gedacht, als ich das erste Mal nach Kalkutta reiste, um zu helfen“, sagt Petra Theiner (54). „Doch wenn wir Vinschger uns etwas in den Kopf setzen, ziehen wir es durch – auch wenn es wehtut.“ Vier Monate lang arbeitete Petra Theiner damals als Freiwillige morgens im Sterbehaus von Mutter Teresa und am Nachmittag in einem Don-Bosco-Waisenhaus.<BR \/><BR \/> Die dramatischen Schicksale, die sie in dieser Zeit erlebte, aber vor allem die vielen Kinder, die sie auf den Müllhalden nach Essensresten und verwertbaren Fetzen suchen sah, haben sich für immer in ihrem Gedächtnis eingeprägt. Und sie haben ihr Herz erobert. „Und so habe ich einen Pakt mit dem Herrgott geschlossen, damit er mir helfe zu helfen.“<BR \/><BR \/>Mehr über Petra Theiner und ihren Verein „Hoffnung auf einen besseren Morgen“ lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/><b>Weitere Themen im Heft:<\/b> ein Interview mit Psychologin und Psychotherapeutin Cristina De Paoli über die dramatischen Folgen von Einsamkeit; Tipps für kunstvolle Kränze und Arrangements für den Advent; ein Beitrag von Hildegard Kreiter über Wacholderrauch und Rauhnächte.