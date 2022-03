Pfalzen: 21-Jähriger mit über 700 Gramm Drogen erwischt

Bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Drogendealers entdeckten die Ermittler eine große Menge diverser Drogen, die bereits für den Weiterverkauf verpackt waren.Der Großteil der über 700 Gramm an Drogen bestand aus Marihuana und Haschisch, darüber hinaus fanden die Ermittler auch Kokain, MDMM, LSD und Crystal Meth sowie halluzinogene Pilze bei dem 21-Jährigen. Die Drogen wurden beschlagnahmt.Der Drogendealer wurde von den Carabinieri festgenommen und anschließend in den Hausarrest überstellt.

