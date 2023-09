Pfalzen: Einbrecher machen sich an mehreren Häusern zu schaffen

Erhöhte Aufmerksamkeit: „Verdächtiges sofort melden“

Zwischen 20 und 21.30 Uhr am Freitagabend ist in der Gemeinde Pfalzen versucht worden, in mehrere Häuser einer Wohnbauzone einzubrechen. „In einem Fall gelang es den Einbrechern, sich Zugang zum Haus zu verschaffen, während die Bewohnerin sich darin befand“, sagt Bürgermeister Roland Tinkhauser. Die Frau habe ihren Sohn angerufen, der sich sofort auf den Weg gemacht hat. „Aber als der Sohn eingetroffen ist, waren die Einbrecher schon weg.“Obwohl die Carabinieri wenige Minuten später vor Ort waren, gelang den Einbrechern die Flucht. Beute machten sie aber offenbar nicht. Dennoch sind Schäden am Gebäude und den anderen Wohnhäusern entstanden, die die Unbekannten sich vorgenommen hatten. Auch in ein weiteres Haus in derselben Gegend schafften es die Einbrecher. Ob sie dort etwas gestohlen haben, ist derzeit noch nicht bekannt.Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Bürgermeister bittet die Bevölkerung, aufmerksam zu sein und verdächtiges Verhalten sofort zu melden.