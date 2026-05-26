Wie STOL berichtet hat, schlugen Angehörige am Sonntag in der Früh Alarm, da Gatterer nicht nach Hause zurückgekehrt war <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pfalzen-junger-mann-bei-waldarbeiten-abgestuerzt-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät – er war bereits tot. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch untersucht.<BR \/><BR \/>Der Verlust des jungen Mannes trifft die Dorfgemeinschaft schwer. Gatterer war in Pfalzen und der Umgebung gut bekannt. Beruflich war er in einem Betrieb in Bruneck tätig und unterstützte zudem den kleinen Familienhof.<BR \/><BR \/>Gatterer hatte vor Kurzem geheiratet und galt er als begeisterter Vespa-Fan.