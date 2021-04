Pfalzen: Hand eingeklemmt – erheblich verletzt

Zum Arbeitsunfall kam es am späten Mittwochvormittag. Der Mann soll aus vorerst ungeklärter Ursache mit der Hand in eine Arbeitsmaschine geraten sein.Dabei zog sich der 72-Jährige erhebliche Verletzungen an der Hand zu. Das Weiße Kreuz kümmerte sich um die Erstversorgung, anschließend wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen.

