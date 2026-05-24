Der Alarm wurde am frühen Sonntagmorgen ausgelöst. Ein 35-jähriger Mann aus Pfalzen war am Samstag zu Waldarbeiten oberhalb des Dorfes aufgebrochen und nicht wieder nach Hause zurückgekehrt. Da er jedoch bereits des Öfteren länger unterwegs gewesen war, warteten die Angehörigen bis zum Sonntag, bevor sie die Einsatzkräfte informierten. <BR \/><BR \/>Wenig später herrschte schließlich traurige Gewissheit. Der leblose Körper des Mannes wurde am Kofel in Pfalzen gefunden. Vermutlich war der 35-Jährige vom Forstweg abgekommen und mitsamt seinem Traktor in unwegsamem Gelände rund 50 Meter abgestürzt. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen der Notarzt und das Weiße Kreuz Bruneck, die Freiwilligen Feuerwehren von Bruneck und Pfalzen, die Finanzwache sowie die Bergrettung Bruneck.