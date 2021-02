Pfalzen: Pkw überschlägt sich mehrmals

Ein Pkw kam am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Issing und Pfalzen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug des Typs Fiat 500 überschlug sich mehrmals, ehe es abseits der Straße auf den Rädern stehend zum Stillstand kam.Glücklicherweise blieb die Fahrerin des Fiats nahezu unverletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde vom Weißen Kreuz Bruneck und vom Notarzt erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Bruneck eingeliefert.Die Freiwillige Feuerwehr Pfalzen wurde für die Aufräumarbeiten an die Unfallstelle gerufen. Dafür wurde eine Einbahnregelung für den Verkehr eingerichtet.Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Pfalzen, dem Weißen Kreuz Bruneck und dem Notarzt, auch die Carabinieri sowie ein örtliches Abschleppunternehmen.

