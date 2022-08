Pfarrer seit einem Monat verschollen: Noch immer keine Spur

Nach schweren Unwettern Ende Juli im Stubaital bleibt ein Pfarrer, der in seinem Auto sitzend von den Fluten mitgerissen worden war, weiter vermisst. Vor allem die Gemeinden Fulpmes, Neustift und Mieders waren von den Unwettern betroffen.Bisher waren lediglich private Gegenstände des Geistlichen wie eine Bibel, Dokumente und eine Visitenkarte gefunden worden. Zudem wurde ein Teil des Fahrzeugs des 60-Jährigen am Samstag in der Ruetz entdeckt.