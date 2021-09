Pfatten: Baby hat es eilig

In der Nacht auf Freitag wurde das Team des Roten Kreuzes Leifers um 4.46 Uhr zu einer anstehenden Geburt in Pfatten alarmiert.Die Sanitäter samt Notarzt brachten die werdende Mutter in den Krankenwagen und starteten Richtung Bozner Krankenhaus.Doch das Baby hatte es sehr eilig und erblickte noch im Krankenwagen das Licht der Welt.Mutter und Baby seien wohlauf, wurde STOL freudig mitgeteilt.Wir gratulieren von ganzem Herzen.

