Gegen 14.30 Uhr wurde Alarm geschlagen: Aus bisher unbekannter Ursache hatte ein Lkw auf der A22-Südspur bei Pfatten Feuer gefangen. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus.<BR \/><BR \/>Über das Ausmaß des Brandes und mögliche Verletzte sind derzeit keine offiziellen Informationen bekannt. Für die Dauer des Einsatzes muss die Südspur der Brennerautobahn bei Pfatten gesperrt werden, wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo.it<\/a>“ berichtet. Gegen 15.30 Uhr konnte die Straße schließlich wieder für den Verkehr freigegeben werden.