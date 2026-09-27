Der Notruf erreichte die Einsatzkräfte gegen 13.45 Uhr: Auf der Brennerautobahn in Richtung Norden waren bei Kilometer 95 – also auf der Höhe von Pfatten – nicht weniger als sechs Pkw aufeinander aufgefahren.<BR \/><BR \/>Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen von den Rettungskräften des Weißen Kreuzes versorgt, die Berufsfeuerwehr Bozen und die Freiwillige Feuerwehr von Neumarkt sicherten die Unfallstelle.<BR \/><BR \/>Derzeit ist lediglich die Notspur befahrbar. Die Verkehrsmeldezentrale meldet aktuell vier Kilometer Stau.