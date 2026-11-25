Der Alarm ging am Mittwoch gegen Mittag ein. Ersten Erkenntnissen zufolge versprühte eine Person im Inneren des Schulgebäudes in der Quireiner Straße Reizgas. Einige Jugendliche mussten mit Sauerstoffmaske nach Draußen gebracht werden.<BR \/><BR \/>Für die Dauer der Rettungs- und Lüftungsarbeiten blieb die Quireiner Straße im Bereich der Schule für den Verkehr gesperrt.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77324165_gallery" \/><h3>\r\nGroßaufgebot der Einsatzkräfte vor Ort<\/h3>Vor Ort standen gleich sechs Rettungswagen des Weißen Kreuzes im Einsatz, um die betroffenen Jugendlichen medizinisch zu betreuen. Laut ersten Information wurden zwölf Jugendliche ins Spital zur weiteren Behandlung eingeliefert.<BR \/><BR \/>Ebenfalls ausgerückt war die Berufsfeuerwehr Bozen, die Fenster öffnete und das Schulgebäude gründlich durchlüftete, um die Reizstoff-Rückstände aus den Räumen zu entfernen.<h3>\r\nVerursacher muss mit Anzeige rechnen<\/h3>Auch eine Streife der Staatspolizei war an der Schule im Einsatz und nahm umgehend die Ermittlungen auf. Den Beamten gelang es bereits, die für den Vorfall verantwortliche Person auszuforschen. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.<BR \/><BR \/>Ähnliche Fälle von Reizgas-Alarm hatte es in der vergangenen Woche bereits in <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mittelschule-glurns-pfefferspray-sorgt-fuer-feuerwehreinsatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Glurns <\/a>und in <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pfefferspray-im-klassenzimmer-einsatz-fuer-die-bozner-berufsfeuerwehr" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Bozen<\/a> gegeben.