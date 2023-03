Pfelders: Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird morgen entschärft

Evakuierung im Radius von 888 Metern

Die Fliegerbombe wurde in der Nähe von Pfelders entdeckt und soll am morgigen Mittwoch auf einem entlegenen Gelände auf dem Gemeindegebiet von Moos in Passeier kontrolliert gesprengt werden. Die Gemeinde Moos muss alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um den Experten des Militärs die Entschärfung der Bombe zu ermöglichen.Am Mittwoch wird daher die Timmelsjochstraße im Bereich der Ortschaft Saltnuss-Schneebergerbrücke (Kilometer 5,150 bis 17,500) im Zeitraum von 8.30 bis etwa 16 Uhr gesperrt. Gesperrt sind außerdem die im Sperrgebiet verlaufenden Wanderwege und Forststraßen Obere Gostalm, Untere Gostalm und Birkstein.Zusätzlich wurde die Evakuierung aller Personen im Radius von 888 Metern rund um den Ort der Sprengung angeordnet. Diese muss bis 8.30 Uhr abgeschlossen sein, damit um voraussichtlich 10.30 Uhr mit der kontrollierten Sprengung begonnen werden kann, wie die Gemeinde Moos bekannt gibt.Geplant ist der Abschluss der Entschärfungsarbeiten bis etwa 16 Uhr. Sollten diese vorzeitig oder später abgeschlossen werden, wird dies von den Einsatzkräften mitgeteilt.Mit der Überwachung und Durchführung dieser Anordnung sind die Beamten der Ortspolizei sowie die Organe der öffentlichen Sicherheit beauftragt. Im Einsatz stehen am Mittwoch auch die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr.