Pfelders: Schwierige Bergungsaktion am Seelenkogel

Es war am Samstag, kurz vor 19 Uhr, als es am Seelenkogel zu einem Freizeitunfall kam. Von insgesamt 3 beteiligten Personen, rutschte ein 50-jähriger Österreicher aus bisher ungeklärter Ursache über ein Schneefeld ab und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu.Der Einsatz ging zunächst an die Leitstelle Nordtirol, die den Unfallort aufgrund des schlechten Wetters jedoch nicht erreichen konnte und den Einsatz somit nach Südtirol weitergab.Auch der Notarzthubschrauber Aiut Alpin konnte den Einsatzort wegen der schlechten Wetterbedingungen nicht erreichen.Die Bergung des Patienten gelang schließlich in der Nacht auf Sonntag beim 2. Anflug des Notarzthubschraubers von Trient gegen 4 Uhr. Der 50-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen und stark unterkühlt in das Krankenhaus Santa Chiara nach Trient gebracht. Die anderen 2 Personen blieben unverletzt.Im Einsatz standen neben 3 Notarzthubschraubern (Martin 8 aus Nordtirol, Aiut Alpin aus Südtirol und Notarzthubschrauber Trient) auch die Bergrettungsteams von Moos-Platt und Pfelders, die Finanzbehörde sowie die Carabinieri.