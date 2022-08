Pferd bekommt kaum was zu fressen und trinken – Tierschützer schreiten ein

Augenscheinlich unterernährt, mit nur wenig und zudem modrigem Wasser zur Verfügung, und ohne die Möglichkeit, in einem schattigen Unterstand vor der Hitze Schutz zu suchen: So haben Tierschützer ein Pferd in einer Gemeinde im Lagertal (Vallagarina) im Trentino vorgefunden und sofort bei den zuständigen Behörden Meldung gemacht.