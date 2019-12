Pferd trabt auf der Autobahn

2 Lenker hielten an und brachten das Tier in eine Pannenbucht. Es riss sich allerdings wieder los und trabte 200 Meter auf der ganz linken Überholspur in Richtung Salzburg davon, berichtete die Asfinag.





Die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt. Traffic Manager der Asfinag fingen das Tier erneut ein und brachten es von der Autobahn.Das Pferd dürfte sich bei einem Spaziergang selbstständig gemacht haben. Es wurde mittlerweile wieder seiner erleichterten Besitzerin übergeben.

apa