Unfälle mit Tieren passieren immer wieder, und so mancher Eigentümer musste schon tief in die Tasche greifen. Für Schlagzeilen sorgte ein Fall aus dem Jahr 2014 im Bundesland Tirol: Ein Bauer war nach einer Kuhattacke mit tödlichen Folgen für eine Wanderin zur Zahlung von 78.000 Euro und monatlicher Rente an die Hinterbliebenen verurteilt worden. <BR \/><BR \/>Weniger tragisch, aber durchaus schmerzvoll für den Geschädigten war ein Vorfall, zu dem Zivilrichter Andrea Pappalardo am Bozner Landesgericht jetzt ein Urteil gefällt hat. Im Herbst 2022 war ein Urlauberehepaar in der Umgebung von Bozen beim Wandern von zwei Pferden überholt worden. Plötzlich scheute eines der Tiere, die Reiterin verlor die Kontrolle. Das Pferd galoppierte den Weg zurück, rammte den Wanderer und stieß ihn zu Boden. Der Mann wurde erheblich verletzt. <BR \/><BR \/>Nachdem die Frist für eine außergerichtliche Einigung verstrichen war, klagte der verletzte Wanderer – vertreten von der Bozner Rechtsanwaltskanzlei Wenter & Marsico – die Eignerin des Pferdes auf Schadenersatz. Zwar war nicht sie selbst, sondern eine Verwandte am Unfalltag im Sattel gesessen. <BR \/><BR \/>Doch das ändert nichts: Im Sinne von Art. 2052 Zivilgesetzbuch muss nämlich der Eigentümer für die von seinem Tier verursachten Schäden haften. Die Frau wurde zur Zahlung von 10.000 Euro Schadenersatz sowie der Prozesskosten und der Spesen für den Sachverständigen verurteilt. Glücklicherweise war sie entsprechend versichert. <BR \/><BR \/>In Südtirol bieten sowohl landwirtschaftliche Genossenschaften als auch private Versicherungsgesellschaften Hof- und Betriebshaftpflichtversicherungen für Landwirte an. „Wichtig ist, darauf zu achten, dass diese Versicherung die Haftung für Tierschäden explizit miteinschließt“, sagt Isabel Eisendle, Geschäftsführerin von Eisendle Versicherungen in Bozen. Wichtig sei eine Versicherung auch für Nutztiere, die sich in eingezäuntem Bereich aufhalten: Es sei nicht auszuschließen, dass jemand die Weide betreten oder ein Tier ausbüxen könnte. <BR \/><BR \/>Was Haustiere angeht: Oft deckt eine bestehende private Familienhaftpflichtversicherung bereits Schäden an Dritten ab. Falls nicht, sei eine entsprechende Haftpflichtversicherung für von Haustieren verursachte Schäden und Rechtsschutz ratsam. „In Südtirol ist in den letzten Jahren das Bewusstsein, wie wichtig so eine Absicherung ist, stärker geworden“, weiß Eisendle. „Die meisten Fälle betreffen übrigens Personenschäden durch Hundebisse.“ Allen Tierhaltern legt die Expertin ans Herz, Schadensfälle sofort zu melden. „Je eher der Versicherungsberater informiert ist, desto zügiger kann er den Fall bearbeiten und verhindern, dass wichtige gesetzliche Fristen verstreichen könnten.“