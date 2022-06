Pferdelaster kippt von A12: Fahrer und 7 Pferde leicht verletzt

Grund für den Vorfall dürfte Sekundenschlaf gewesen sein, so die Exekutive. Ein Alkoholtest verlief negativ.Die 7 Turnierpferde wurden von den Feuerwehren Innsbruck und Schwaz geborgen. Zunächst sei es schwierig gewesen, die Transporter-Türe zu öffnen, schilderte Einsatzleiter Hannes Unterlechner von der Freiwilligen Feuerwehr Schwaz dem ORF Tirol: „Hinten hatte die Kippwand sich so verformt, dass man sie nicht mehr öffnen konnte. Wir mussten sie also händisch freiflexen.“Ursprünglich herrschte daher große Ungewissheit, wie es den Tieren gehe. Dass sie nur leichte Verletzungen davontrugen, sei ein „großes Glück“. Ein Tierarzt kontrollierte den Gesundheitszustand der Tiere vor Ort. Die Turnier-Pferde wurden zunächst auf eine Wiese geleitet und dann vorübergehend in umliegende Pferdeställe gebracht. Der Sachschaden am Unfallfahrzeug ist beträchtlich.