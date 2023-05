Pfingsten: Sommerlich, aber viel Verkehr auf der Autobahn

Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin muss man in den nächsten Tagen bei überwiegend sonnigem Wetter stellenweise immer wieder mit Regenschauern und Gewittern in Südtirol rechnen, vor allem morgen, Sonntag. Wer Bergtouren unternehmen wolle, sollte deshalb früh starten.Auf der Brennerautobahn wird für heute, Samstag, für den späten Vormittag sehr starker Verkehr in Richtung Süden erwartet und somit ist mit längeren Fahrzeiten zu rechnen.Auch für heute Nachmittag sollte man längere Fahrzeiten auf der A22 einplanen, meint Präsident Hartmann Reichhalter. Am morgigen Pfingstsonntag ist mit starkem Verkehr vor allem in Richtung Süden zu rechnen, am Pfingstmontag hingegen in Richtung Norden.Während des Pfingstwochenendes wird die Brennerautobahn überall zweispurig befahrbar sein, kündigt Reichhalter an.