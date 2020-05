Pfingsten: Wechselspiel zwischen Wolken und Sonne

Das lange Pfingstwochenende beginnt wechselnd bewölkt und endet sonnig. Morgen und am Sonntag wechseln Sonne und Wolken ⛅️, Montag und Dienstag werden überwiegend sonnig 🌤 und bis zu 28° warm. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) May 29, 2020

Der Start ins lange Pfingstwochenende ist noch etwas wechselhaft, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.„Am Samstag und Sonntag ist es immer wieder abwechselnd bewölkt und sonnig, am Samstag sind im Süden des Landes auch vereinzelt kurze Regenschauer möglich. Im Rest des Landes bleibt es trocken.“Für Montag und Dienstag erwartet die Südtiroler dann Sonne pur, es wird auch wieder wärmer:„Am Samstag erwarten wir bis zu 25 Grad, am Sonntag bis zu 22 Grad, am Montag und Dienstag dann erreichen wir wieder bis zu 28 Grad Celsius.“Ein trockenes und überwiegend sonniges Pfingstwochenende also, das die Südtiroler in diesem Jahr in ihrem eigenen Land verbringen werden.

liz