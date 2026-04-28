Von Samstag, 16. Mai, bis Montag, 25. Mai 2026, über das Pfingstwochenende, lädt die Caritas Familien und Einzelpersonen zu erholsamen Tagen am Meer in ihrem Ferienhaus „12 Stelle“ in Cesenatico ein. DA nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.<BR \/><BR \/>Das Ferienhaus „12 Stelle“ an der Adria bietet ideale Voraussetzungen für einen entspannten Urlaub. Der Aufenthalt kann wahlweise für den gesamten Zeitraum von zehn Tagen oder auch für kürzere Aufenthalte gebucht werden. Die Gäste wohnen in komfortablen Zimmern mit ein bis vier Betten, jeweils mit eigenem Bad, Fernseher, WLAN und Klimaanlage. Die Unterbringung erfolgt in Vollpension. Den Gästen steht zudem ein kostenloser Fahrradverleih zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Dank seiner Lage eignet sich das Ferienhaus „12 Stelle“ sowohl für ruhige Strandtage als auch für Ausflüge in den malerischen Küstenort Cesenatico und zur Erkundung der Region Emilia-Romagna.<BR \/><BR \/>Interessierte sind gebeten, sich zeitnah an das Büro des Ferienhauses „12 Stelle“ in Cesenatico zu wenden, um sich einen Platz zu sichern und die Saison 2026 optimal zu beginnen und zwar über Telefon 0547 673 000 oder E-Mail <a href="mailto:stelle.cesenatico@caritas.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">stelle.cesenatico@caritas.bz.it<\/a>.