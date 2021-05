Pfingstwochenende: Frau Holle lässt grüßen

Viele haben es sich gewünscht: ein sonniges, warmes Pfingstwochenende Ende Mai. Nun aber zeigt sich das Wochenende von seiner trüben Seite. Eine kräftige Südwestströmung bestimmt das Wettergeschehen und mit ihr ziehen immer wieder feuchte Luftmassen über Südtirol hinweg.Die Schneefallgrenze liegt stellenweise bei nur 1500 Metern. Wie Landesmeteorologe Peterlin am Samstagmorgen im Netz berichtet, schneit es etwa in Sulden und in Rein in Taufers.Am Samstag klingen die Niederschläge im Laufe des Vormittages ab, bevor am Nachmittag erneut gewittrige Regenschauer entstehen, die in der Nacht auf Sonntag häufiger werden. Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 21 Grad Celsius.Auch der Sonntag und der Montag verlaufen unbeständig mit einer Mischung aus Sonne und Wolken sowie Regenschauern. Die Temperaturen kommen in den kommenden Tagen nicht über 20 Grad Celsius hinaus.

stol/mai