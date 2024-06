Pfitscher Joch: Radfahrer in kurzen Hosen aus Schneemassen gerettet

Die Bergretter auf dem Weg zum Radfahrer. - Foto: © AVS Sterzing

Das Fahrrad war schneebedeckt. - Foto: © AVS Sterzing

Gegen 3 Uhr morgens wurde die Bergrettung im AVS Sterzing alarmiert, um einen 35-j√§hrigen Urlauber in der N√§he des Pfitscher Jochs zu retten. Der Mann, der mit seinem Fahrrad von Mayrhofen im Zillertal nach Sterzing unterwegs war, steckte mitten in der Nacht ohne Stirnlampe und nur mit kurzen Hosen, Turnschuhen und einem Poncho bekleidet im tiefen Schnee fest.Kurz bevor sein Mobiltelefon keinen Akku mehr hatte, konnte der Radfahrer noch den Notruf absetzen. Die Bergretter aus Sterzing machten sich umgehend mit dem Fahrzeug auf den Weg zum Pfitscher Joch. Aufgrund der Neuschneemengen mussten sie jedoch zu Fu√ü weiter zum 35-J√§hrigen aufsteigen, konnten den in Not geratenen Mann aber bald ausfindig machen. Der Leichtsinn w√§re dem 35-J√§hrigen beinahe zum Verh√§ngnis geworden.Der Mann war unterk√ľhlt, aber unverletzt. Die Bergretter versorgten ihn umgehend mit warmer Kleidung und brachten ihn dann zum Einsatzfahrzeug. In der Bergrettungszentrale von Sterzing wurde er noch mit einem hei√üen Getr√§nk versorgt und eine Unterkunft f√ľr ihn gefunden. Es war bereits der zweite √§hnliche Einsatz innerhalb von zehn Tagen f√ľr die Sterzinger Bergrettung . Auch damals blieben Radfahrer in der N√§he des Pfitscher Jochs im Schnee stecken.