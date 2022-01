Pfizer: Anti-Covid-Pille wirkt auch gegen Omikron

Die Studien deuten darauf hin, dass die Anti-Covid-Pille „das Potenzial hat, Plasmakonzentrationen aufrechtzuerhalten, die um ein Vielfaches höher sind als die Menge, die erforderlich ist, um die Replikation von Omikron in Zellen zu verhindern“, heißt es in der Mitteilung.Der stellvertretende Einsatzleiter Patrick Franzoni erklärt in einem Interview , wie gut dieses Mittel wirkt.

stol