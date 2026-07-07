Die Beamten führten insgesamt 97 Kontrollen in drei Regionen durch – in der Emilia-Romagna, Friaul-Julisch Venetien und auch in Trentino-Südtirol. <BR \/><BR \/>Ziel der Aktion war, den Einsatz von verbotenen oder nicht (mehr) zugelassenen Mitteln im ökologischen und konventionellen Landbau zu bekämpfen. Die Beamten wollen laut Aussendung rechtswidrige Handlungen aufgedeckt haben, durch die potenziell die menschliche Gesundheit, die Umwelt und die Artenvielfalt hätte gefährdet werden können. <BR \/><BR \/>40 Verwaltungsstrafen wurden ausgestellt, zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 263.000 Euro. Zum Abschluss der Aktion zeigten die carabinieri den Inhaber eines Unternehmens wegen illegaler Entsorgung gefährlicher Abfälle auf freiem Fuß bei der zuständigen Staatsanwaltschaft an. Ihm wird zur Last gelegt, 35 verschiedene Arten von Pflanzenschutzmitteln, deren Zulassung widerrufen worden war, nicht vorschriftsmäßig gelagert zu haben.