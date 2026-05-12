„Pflege bedeutet, Menschen Würde, Sicherheit und Geborgenheit zu geben - besonders in schwierigen Lebensphasen. Ein offenes Ohr, ein freundliches Wort oder einfach gemeinsame Zeit können oft genauso wichtig sein wie medizinische Leistungen. Gerade ältere Menschen brauchen nicht nur Betreuung, sondern auch Aufmerksamkeit, Respekt und das Gefühl, nicht allein zu sein,“ so von Dellemann.<BR \/><BR \/>Die Generation 60+ bedankt sich deshalb bei allen Menschen, die Pflege leisten - professionell in Pflegeheimen, Krankenhäusern und sozialen Diensten ebenso wie privat in den Familien. Viele Angehörige kümmern sich täglich mit großem Einsatz um ihre Eltern, Partnerinnen und Partner oder andere nahestehende Menschen. Diese Arbeit verdient höchste Anerkennung und gesellschaftliche Wertschätzung.<BR \/><BR \/>Die Generation 60+ appelliert: „Wie wir mit pflegebedürftigen Menschen umgehen, zeigt die Werte unserer Gesellschaft. Menschlichkeit, Solidarität und Mitgefühl dürfen niemals selbstverständlich werden. Pflege ist mehr - sie ist Ausdruck von Verantwortung und Menschlichkeit“.